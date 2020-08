Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag, gegen 17.00 Uhr, bis Montag, gegen 20.00 Uhr, in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Saalfelder Straße eingebrochen. Die Täter öffneten den Keller auf unbekannte Weise und entwendeten mehre Pakete mit Cola-Dosen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0185390/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

