Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 25-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Gotha (ots)

Am späten Montagabend kam es an der Konstantin-Ziolkowski-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwickelte sich gegen 22.15 Uhr zunächst ein Streit zwischen einem 42 Jahre alten mazedonischen Staatsangehörigen und einem 25-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit. Im weiteren Verlauf kam der 22 Jahre alte Sohn (ebenfalls mazedonisch) des 42-Jährigen hinzu. Beide offenbar alkoholisierten Männer wirkten nun gewaltsam auf den 25-Jährigen ein, sodass dieser Gesichtsverletzungen erlitt und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet. (fr)

