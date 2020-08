Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag, gegen 15.00 Uhr, bis Montag, gegen 08.00 Uhr, in der Schweizer Straße ein Fahrrad gestohlen. Das hellblaue Mountainbike der Marke Morrison war mit einem Seilschloss an einer Dachrinne angeschlossen. Die Täter lösten den Schnellspanner des Vorderrades und konnten das Mountainbike so entwenden. Das Vorderrad ließen sie am Tatort zurück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0184758/2020) zu melden. (fr)

