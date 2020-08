Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Getränkekiste aus Pkw gestohlen

Arnstadt (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Montag, gegen 16.00 Uhr, bis heute Morgen, gegen 03.45 Uhr, die Scheibe eines in der Arnsbergstraße geparkten Citroen eingeschlagen. Die Täter durchsuchten das Innere des Fahrzeugs und nahmen eine Getränkekiste mit Limonade an sich, nachdem sie die Scheibe der Beifahrertür zerstört hatten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0184971/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell