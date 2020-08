Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit von Freitag, gegen 14.00 Uhr, bis Montag, gegen 05.15 Uhr, haben Unbekannte in der Käfernburger Straße das Fenster der Beifahrerseite eines Transporters auf unbekannte Weise zerstört. Anschließend wurde das Handschuhfach geöffnet, jedoch nichts entwendet. Ein ähnlicher Fall ereignete sich im Zeitraum von Freitag, gegen 18.00 Uhr, bis Montag, gegen 10.15 Uhr in der Rudolstädter Straße. Hier schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines Opel Corsa ein und durchsuchten den Innenraum des Fahrzeugs nach Beutegut. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummern 0183968/2020 und 20307174) zu melden. (fr)

