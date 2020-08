Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Imbiss eingebrochen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit von Sonntag, gegen 09.30 Uhr, bis Montag, gegen 08.00 Uhr, sind Unbekannte in einen Imbiss an der Gleichenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten offenbar die Tür zum Imbissstand auf und entwendeten Speisen sowie Getränke. Ob sie weitere Gegenstände an sich nahmen, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 036221-781124 (Bezugsnummer 0184012/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

