Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen angebrannt - Zeugen gesucht

Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstag, um kurz vor 09.00 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über eine illegale Müllverbrennung in der Gothaer Straße. Die Feuerwehr war zuvor aufgrund von Rauchentwicklung zum Einsatzort gerufen worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Unbekannte Person einen Reifen in Brand setzte, welcher durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0182989/2020 zu melden.

