Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lagerfeuer rechtzeitig gelöscht - Warnung vor hoher Waldbrandgefahr

Heyda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagabend entzündeten mehrere Personen trotz erhöhter Waldbrandgefahr ein Lagerfeuer zwischen Heyda und der dortigen Talsperre. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass keine weiteren Gefahrenmomente entstanden. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag geriet eine Wetterschutzhütte bei Neustadt am Rennsteig in Brand (OTS vom 09.08.2020 Nr. 4122408). In diesem Zusammenhang wird aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen vor erhöhter Waldbrandgefahr gewarnt. Vor diesem Hintergrund sind folgende Verhaltenshinweise dringend zu beachten:

- Lassen Sie keine Glasgegenstände im Wald zurück, da diese zu gefährlichen Brenngläsern werden können. - Unterlassen Sie das Rauchen im Wald und werfen Sie in betreffenden Gebieten keine Zigarettenreste weg, auch nicht auf Straßen in unmittelbarer Waldnähe. - Entfachen Sie kein offenes Feuer. - Jegliche Zufahrtswege zum Wald sind freizuhalten. - Sollte es dennoch zu einem Brand kommen, bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, sondern rufen Sie die Feuerwehr.

Über die aktuelle Waldbrandgefahrenstufe in Ihrer Umgebung können Sie sich beim zuständigen Forstamt informieren.(db)

