Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am Donnerstag stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Schönen Allee um ca. 17.00 Uhr gegen einen weißen VW Touran. Der Verursacher verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Am PKW entstand entsprechender Sachschaden, die Spurenlage deutet auf ein Fahrrad als Verursacherfahrzeug hin. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0182559/2020). (db)

