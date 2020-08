Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer gestürzt

Lauterbach (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstagvormittag ist ein 68-Jähriger auf der Harsbergstraße mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann befuhr gegen 11.00 Uhr die Harsbergstraße in Richtung Lauterbach, als er im Bereich einer Senkung aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Der Leichtverletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

