Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Freitag kam es in Eisenach zu zwei Unfallfluchten. Gegen 16.00 Uhr meldete ein 40-Jähriger , dass er an seinem in der Stregdaer Allee geparkten Fahrzeug Beschädigungen festgestellt hat. Offenbar hatte ein Unbekannter in der Zeit von etwa 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr einen Unfall verursacht und den VW des 40-Jährigen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Ein weiterer Unfall ereignete sich in der Zeit von etwa 12.45 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Mühlhäuser Straße. Auch hier beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug offenbar den Opel einer 19-Jährigen und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummern 0182564/2020 und 0182636/2020) zu melden. (fr)

