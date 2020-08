Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geräteschuppen beschädigt - Zeugen gesucht

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, einen Geräteschuppen auf einem Vereinsgelände an der Straße Am Ebertsberg beschädigt. Die Täter verursachten den Schaden offenbar durch einen Fußtritt gegen die Tür, mutmaßlich mit dem Ziel, ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Dies misslang jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0183575/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell