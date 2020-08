Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Ilmenau (ots)

Am Sonntag gegen 02:05 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau Am Großen Teich in Ilmenau einen 29-jährigen Fahrradfahrer. Bei der freiwilligen Durchsuchung stellten die Beamten ein Cliptütchen mit ca. 1g Marihuana in der Hosentasche des jungen Mannes fest. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen den 29-jährigen Ilmenauer erstattet. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell