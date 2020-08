Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerbrand

Wutha-Farnroda (ots)

Gegen 15.00 Uhr kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch im Keller eines Mehrfamilienhauses Am Taubenacker. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch den Brand wurden Versorgungsleitungen in Mitleidenschaft gezogen, weswegen die Bewohner von zwei Hauseingängen ihre Wohnungen verlassen und provisorisch untergebracht werden mussten. Zwei Frauen mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus untersucht werden, konnten dieses aber am selben Tag wieder verlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf ca. 30000,- EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. (mb)

