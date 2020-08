Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am 08.08.2020 gegen 17:15 Uhr fuhr ein Radfahrer mit seinem Gefährt in der Pfullendorfer Straße gegen ein geparktes Auto. Dabei entstand Sachschaden. Durch anwesende Zeugen wurde die Polizei über den Unfall informiert, konnte jedoch den Unfallverursacher nicht mehr vor Ort antreffen. Die Recherchen zu Ermittlung seiner Identität laufen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte, sofern noch nicht getan, bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer: 0183209/2020. (av)

