Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung

Ilmenau (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitag zwischen 01:00 Uhr und 11:30 Uhr über den Hinterhof Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße des Friedens. Die Täter durchsuchten in dem Gebäude mehrere Schränke und entwendeten eine Angelausrüstung mit 6 Ruten und Zubehör sowie verschiedene Bekleidungsgegenstände im Wert von ca. 2500,- Euro.

Zeugen die Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten sich mit der PI Arnstadt-Ilmenau unter 03677/601-124 in Verbindung zu setzen (Bezugsnummer 0182529). (mh)

