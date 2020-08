Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Durch Unbekannte wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Pkw Opel Corsa in der Längwitzer Straße in Arnstadt aufgebrochen und aus diesem ein Schlüsselbund entwendet. Am Fahrzeug wurde die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines in der Lessingstraße abgeparkten Pkw VW Passat ein und entwendeten aus diesem die Geldbörse des Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro an dem Pkw

Am Sonntag bemerkte ein Zeuge gegen 02:30 Uhr einen weiteren Angriff an einem Pkw Mercedes in der Längwitzer Mauer. Durch den Täter wurde auch hier die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und aus dem Innenraum diverse Gegenstände des täglichen Bedarf in geringem Wert entwendet. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte im Nahbereich einen 23 Jährigen feststellen, inwieweit er an den Straftaten beteiligt war muss noch ermittelt werden.

Zeugen, die Angaben zu den Angriffen auf die Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich unter 03677/601-124 bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin in den Fahrzeugen keine Wertgegenstände sichtbar liegen zu lassen. (mh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell