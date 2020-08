Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb gestellt

Eisenach (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Eisenach wurde am Freitagabend ein 47-jähriger Mann beobachtet, wie er mehrere Sachen in seiner mitgeführten Reisetasche verstaute. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Dabei wurde er von Mitarbeitern beobachtet. Bei der Durchsuchung durch die angeforderten Polizeibeamten wurde Waren im Wert von ca. 370 Euro festgestellt, welche der Mann entwenden wollte. Er hat nun ein Hausverbot für die Filiale und muss sich wegen Ladendiebstahl verantworten.

