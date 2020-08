Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch verhindert- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Ein bisher unbekannter männlicher Täter versuchte am 08.08.2020 gegen 01:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ilmenauer Richard-Bock-Straße einzubrechen. Hierzu hatte sich der Unbekannte einen vor dem Objekt stehenden Stuhl als Steighilfe genommen, um über das Fenster des Erdgeschosses in die Wohnung zu gelangen. Die 73-jährige Wohnungsinhaberin befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Wohnung und bemerkte den unbekannten Mann, welcher sich am Fenster zu schaffen machte, und schrie diesen an. Hiervon sichtlich erschrocken ergriff der Täter fußläufig die Flucht in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem unbekannten Einbrecher blieb jedoch ergebnislos. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Bezugsnummer 0182808/2020 entgegen. (dl)

