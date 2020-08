Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Randalierende Jugendliche

Ilmenau (ots)

Durch aufmerksame Bürger wurden der Ilmenauer Polizei Samstagnacht gegen 02:15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, welche lautstark grölend durch die Ilmenauer Innenstadt zogen und hierbei in der Straße des Friedens Pflanzkübel und Fahrradständer umschmissen. Wenig später beschädigten dieselben Jugendlichen den Telefonhörer einer Telefonzelle in der Poststraße. Durch Zeugen konnte beobachtet werden wie sich die Jugendlichen in Richtung Bahnhof Ilmenau weiterbewegten, wo sie nur kurz darauf durch die Beamten der Ilmenauer Polizei gestellt werden konnten. Von den 7 Jugendlichen im Alter von 16-21 Jahren wurden die Personalien erhoben und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (dl)

