Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Abgetretener Seitenspiegel

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein Seitenspiegel eines Pkw Suzuki wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag von einem noch unbekannten Täter abgetreten. Der Pkw war in der Rohrbachstraße abgeparkt. Die Schadenshöhe betrug ca. 200 Euro. Zeugenhinweise, welche zur Ermittlung des Täters führen können, nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Die Bezugsnummer lautet: 0182948/2020 (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell