Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallfluchten

Gotha/Neudietendorf - Landkreis Gotha (ots)

Gleich mehrere Verkehrsunfallfluchten wurden dem Inspektionsdienst Gotha am 08.08.2020 angezeigt.

Gotha. Ein Pkw Ford Focus wurde von seinem Halter in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Dr.-Hans-Loch-Straße geparkt. Als der Halter am Samstagmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er Beschädigungen an dem Pkw, welche auf einen Verkehrsunfall schließen ließen. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Bezugsnummer: 0182990/2020

Neudietendorf. Ebenfalls von Freitag zu Samstag wurde ein Pkw Renault Traffic in der Bahnhofstraße durch ein anderes, noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Bezugsnummer: 0182942/2020

Gotha. Sachschäden in Form von Kratzern in einer Schadenshöhe von wenigen Hundert Euro entstanden bei einer Unfallflucht in der Waltershäuser Straße. Zwischen Dienstag, 04.08.2020, und Donnerstag, 06.08.2020, wurde ein geparkter Pkw Mitsubishi durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Bezugsnummer: 0182965/2020

Zeugen, welche Hinweise auf die gesuchten Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Angabe der jeweiligen Bezugsnummer bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124. (av)

