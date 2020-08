Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei mit mehreren Beteiligten - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer Massenschlägerei unter ca. 50 ausländischen Personen soll es am frühen Samstagmorgen gegen 01:37 Uhr auf dem Coburger Platz gekommen sein. Die zur Unterbindung eingesetzten Streifenwagenbesatzungen konnten jedoch am genannten Tatort und auch im Umfeld keine Beteiligten antreffen, so dass weder Täter noch Opfer ermittelt werden konnten. Zeugen, welche Hinweise zu beteiligten Personen und dem Tatgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer: 0182872/2020. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell