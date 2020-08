Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss und mit manipuliertem E-Bike unterwegs

Hörselgau - Landkreis Gotha (ots)

Am 07.08.2020 wurde ein 20-jähriger E-Bike-Fahrer in der Fröttstädter Straße gegen 16.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das E-Bike so manipuliert wurde, dass es wesentlich schneller fuhr, als angegeben. Zudem wurde bekannt, dass der 20-Jährige zuvor einen Joint geraucht hatte. Aus diesem Grund wurde zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. (av)

