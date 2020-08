Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer bei Unfall verletzt

Gotha (ots)

Heute Morgen ist ein Radfahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Krusewitzstraße/Leinastraße leicht verletzt worden. Der 65-Jährige überquerte auf seinem Rad gegen 08.30 Uhr die Krusewitzstraße am dortigen Fußgängerüberweg bei grüner Ampel, als er von einem 60-jährigen VW-Fahrer offenbar übersehen wurde. Der VW war auf der Leinastraße in Richtung Dirk-Kollmar-Straße unterwegs und bog ebenfalls bei grüner Ampel nach rechts in die Krusewitzstraße ab. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen am Arm zu. (fr)

