Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Pensionszimmer eingedrungen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Gestern ist ein Unbekannter in ein Zimmer einer Pension an der Langewiesener Straße eingedrungen und hat Bargeld sowie eine Tafel Schokolade erbeutet. Zwischen 06.00 Uhr und 17.30 Uhr verschaffte er sich über ein gekipptes Fenster, das mit einem unbekannten Werkzeug auf unbekannte Weise geöffnet wurde, Zugang zum Zimmer eines 58-Jährigen. Hier nahm er das Bargeld und die Schokolade an sich, verließ den Raum durch die Tür wieder und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Zuvor drang er offenbar auch in ein anderes Zimmer der Pension ein, entwendete jedoch nichts. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0181922/2020) zu melden. (fr)

