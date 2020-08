Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken am Steuer

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend gegen 18.00 Uhr meldete ein Zeuge telefonisch, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann im Artmannweg neben seinem Auto liegen würde. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten in Erfahrung bringen, dass der 71-Jährige kurz zu vor noch mit seinem Renault unterwegs war. Offenbar hatte er außerdem bereits am Nachmittag gegen 14.20 Uhr einen Unfall in Erfurt verursacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille, der 71-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. (fr)

