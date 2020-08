Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garageneinbruch - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag, 26.07.2020 gegen 08.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.08.2020 gegen 12.30 Uhr, in eine zu einem Garagenkomplex gehörende Garage an der Von-Zach-Straße eingebrochen. Die Täter traten offenbar ein Loch in das Garagendach und gelangten so ins Innere. Sie nahmen eine Tüte mit Stoffbezügen und zwei Spanngurte an sich, warfen diese dann aber hinter die Garage. Gestohlen wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0181446/2020) zu melden. (fr)

