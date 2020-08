Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in unbewohntes Haus

Langewiesen (Ilmkreis) (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Dienstag, 04.08.2020, bis Donnerstag, 06.08.2020 gegen 15.00 Uhr, in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus und zugehörige Nebengelasse in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Unbekannten drangen über ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Sie erbeuteten eine Standbohrmaschine und einen Akkuschrauber im Gesamtwert von rund 50 Euro, der Sachschaden beläuft sich auf ebenfalls etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0181731/2020) zu melden. (fr)

