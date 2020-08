Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen

Eisenach (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 01.08.2020, bis Donnerstag, 06.08.2020, ein E-Bike aus dem unverschlossenen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Straße an der Tongrube entwendet. Das schwarze E-Bike der Marke GT, Modell Farce E, mit einem Wert von rund 3.800 Euro war mit einem zwischen Reifen und Rahmen angebrachten Fahrradschloss gesichert und konnte somit mutmaßlich von den Tätern weggetragen worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0181767/2020) zu melden. (fr)

