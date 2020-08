Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mokick-Fahrer verletzt

Arnstadt (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14:45 Uhr stürzte ein Mokick-Fahrer im Kreuzungsbereich der Straßen Unterm Markt/Obere Wiese in Folge eines Verkehrsunfalls und verletzte sich leicht. Der 36-Jährige war in der Straße An der Liebfrauenkirche in Richtung Markt unterwegs und wollte an der dortigen Kreuzung der nach links abbiegenden Hauptstraße folgen. Eine hinter ihm fahrende 46-jährige VW-Fahrerin überholte und touchierte ihn offenbar, woraufhin der 36-Jährige zu Fall kam. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 3.000 Euro. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell