Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Eisenach gestern Mittag gegen 13.50 Uhr wurden zwei Personen verletzt. Eine 54-Jährige missachtete mit ihrem Skoda offenbar an der Kreuzung Hospitalstraße/ Karl-Marx-Straße die Vorfahrt eines 59-jährigen Dacia-Fahrers und kollidierte mit dem Fahrzeug. Durch den Aufprall kam der Dacia nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Wand eines unbewohnten Hauses, diese wurde durch den Aufprall nicht beschädigt. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die 54-Jährige in ein Krankenhaus, Polizeibeamte regelten den Verkehr während der Unfallaufnahme. (fr)

