Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Anzeigen für betrunkene Radfahrer

Arnstadt (ots)

Ein 60-Jähriger rief gestern Nachmittag die Polizei, weil zwei männliche Radfahrer offensichtlich stark alkoholisiert in einer Gartenanlage in der Straße "Am Alten Gericht" beinahe gegen seinen abgestellten Pkw fuhren. Nachdem er Kontakt zu den Radfahrern aufnahm, kam es zu Beleidigungen seitens des 25-jährigen Radfahrers. Aus der verbalen Streitigkeit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Der 60-Jährige wurde geschubst und geschlagen, sowie gegen einen Gartenzaun gedrückt. Der 30-jährige Radfahrer schlug gegen den Gartenzaun und beschädigte diesen. Auch bei Eintreffen der Beamten verhielten sich die Täter aggressiv und äußerten mithin fremdenfeindliche Parolen. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 25-Jährige Widerstand und bewarf die Beamten mit einer geöffneten und gefüllten Bierdose. Er musste am Boden fixiert werden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Fortwährend beleidigte er die Beamten und musste in Unterbindungsgewahrsam genommen werden. Beide Täter waren alkoholisiert. Ein Vortest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von rund 2, 4 Promille. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei seinem Begleiter war ein Test aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich. Es wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell