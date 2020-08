Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte haben gestern in der Zeit von etwa 03.00 Uhr bis 09.45 Uhr eine Fensterscheibe des Büros der AfD in der Siebleber Straße mit Farbe beschmiert und das Glas mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 20299558) zu melden. (fr)

