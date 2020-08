Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Eine unbekannte Person befuhr am Samstag, den 01.08.2020, gegen 14.50 Uhr mit einem VW Golf Cabrio, Farbe blau, die B 247 in Richtung Ohrdruf. Das Fahrzeug bog nach rechts in die Harjesstraße ab und kollidierte mit einem roten Mazda 3 auf Höhe eines dortigen Kreditinstituts. Dieser kam zu diesem Zeitpunkt aus der Harjesstraße und befand sich bereits im Abbiegevorgang. Der VW entfernte sich nach der Kollision pflichtwidrig von der Unfallstelle. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Des Weiteren werden auch Zeugen gesucht, denen die Fahrweise des blauen VW Golf Cabrio bereits im Vorfeld des Unfalles auffiel. Dieser soll bereits ab Europakreuzung durch seine Fahrweise, Geschwindigkeit und Überholvorgänge aufgefallen sein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0177111/2020 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell