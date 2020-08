Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Großbreitenbach (Ilm-Keis) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, gegen 17.30 Uhr, und Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, ein Fahrrad aus einer Garage an der Hauptstraße gestohlen. Offenbar gelangten die Unbekannten durch ein geöffnetes Fenster in die Garage, nahmen das Rad an sich und verließen die Garage durch das von innen geöffnete Tor. Beim Diebesgut handelt es sich um ein silberfarbenes Herrenrad der Marke Diamant, Typ Sportstourer, mit einem Neuwert von rund 1.300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0180663/2020) zu melden. (fr)

