Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spenden erbettelt

Arnstadt (ots)

Gestern Mittag gegen 12.50 Uhr meldete eine Zeugin zwei männliche Personen, die an einem Supermarkt in der Stadtilmer Straße Flyer verteilen und Spenden erbetteln würden. Offenbar sammelten sie Geld für einen vermeintlich guten Zweck in mutmaßlich betrügerischer Absicht. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten die Männer nicht mehr angetroffen werden. (fr)

