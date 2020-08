Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessung

Arnstadt (ots)

Polizeibeamte haben gestern in der Zeit von 14.30 Uhr bis 20.00 Uhr in der Straße am Riesenlöffel in beiden Fahrtrichtungen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Insgesamt passierten 1020 Fahrzeuge die Messstelle, 97 wurden mit überhöhter Geschwindigkeit registriert. Die höchste Messung betrug 77 km/h. (fr)

