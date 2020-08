Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Boilstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, gegen 22.00 Uhr und Dienstag, gegen 16.00 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Seebach einzubrechen. An der Terrassentür sowie an einem Fenster wurden Hebelspuren festgestellt, die von einem unbekannten Werkzeug stammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0179771/2020) zu melden. (fr)

