Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Ilmenau (ots)

Heute ereignete sich an der Kreuzung Waldstraße/Schleusinger Allee/Herderstraße ein Verkehrsunfall. Eine 23-jährige KIA-Fahrerin befuhr gegen 12.00 Uhr die Waldstraße in Richtung Schleusinger Allee und missachtete offenbar die Vorfahrt einer Renault-Fahrerin. Die 23-Jährige wollte in diesem Moment von der Waldstraße in die Herderstraße abbiegen. Es kam zur Kollision, wodurch beide Fahrerinnen leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden. Es entstand Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme war die Kreuzung kurzzeitig voll gesperrt. (ah)

