Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge kollidiert - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Freitagabend,31.07.2020, hat ein unbekannter Fahrzeugführer an der Kreuzung Mühlhäuser Straße/ Friedhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Geschädigte war gegen 18.50 Uhr auf der Friedhofstraße aus Richtung der Straße Am Wartenberg unterwegs, als sie an der dortigen Kreuzung mit ihrem Renault nach rechts in die Mühlhäuser Straße abbiegen wollte. Der Unfallverursacher fuhr zu diesem Zeitpunkt parallel zur Renault-Fahrerin auf der Geradeausspur und bog plötzlich ebenfalls in die Mühlhäuser Straße ab. Beide Fahrzeuge kollidierten, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Beim Fahrzeug des Unbekannten handelt es sich offenbar um einen silberfarbenen Pkw mit dunklem Dach und Eisenacher Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0176686/2020) zu melden. (fr)

