Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Motorroller gestürzt

Gerstungen (ots)

Eine 43-Jährige ist gestern in der Straße am Erlenbach mit ihrem Motorroller gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 18.20 Uhr in Richtung der Straße Am Lindig unterwegs, als sie in einer dortigen Unterführung einen Pkw bemerkte, dem sie ausweichen wollte. Dabei geriet sie gegen eine Bordsteinkante und stürzte. (fr)

