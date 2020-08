Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Friedrichroda (ots)

Gestern Abend war ein 32-Jähriger offenbar alkoholisiert mit seinem Hyundai in der Bahnhofstraße unterwegs. Gegen 19.00 Uhr trafen Polizeibeamte den Mann in seinem Fahrzeug an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt, die Beamten eröffneten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell