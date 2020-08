Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aus dem Fenster gestürzt und leicht verletzt

Eisenach (ots)

Ein 48-Jähriger ist am Samstag, gegen 02.30 Uhr, vermutlich aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses aus einem Fenster des 1. Stocks eines Mehrfamilienhauses in der Planstraße gestürzt. Ein Zeuge fand ihn auf und rief die Polizei. Er wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor. (ah)

