Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Führerschein beschlagnahmt

Gotha (ots)

Am Montagmorgen, 03.08.2020, verursachte eine 81-jährige Frau mit ihrem Ford gegen 09.40 Uhr einen Verkehrsunfall in der Gotthardstraße und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die Seniorin wollte mit ihrem Fahrzeug ausparken, als sie offenbar auf Grund eines Fahrfehlers auf den Gehweg geriet und zwei vor ihr parkende Pkw beschädigte. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Polizeibeamte ermittelten die Frau und beschlagnahmten ihren Führerschein. Gegen sie wurde eine Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (fr)

