Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Streit geraten

-Eisenach (ots)

Am Freitagmittag, 31.07.2020, gerieten zwei Männer im Alter von 39 und 66 Jahren gegen 13.30 Uhr an einem Lokal an der Alexanderstraße in Streit, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 39-Jährige Widerstand und musste am Boden fixiert werden. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen und Abläufen dauern an. (fr)

