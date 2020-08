Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Platzverweise erteilt

Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen teilte der Inhaber eines Lokals in Gotha-Ost mit, dass es zu einer Auseinandersetzung mit Personen gekommen sei, die sich Zutritt zu seiner Gaststätte verschaffen wollten. Gegen 04.30 Uhr haben die vier Männer im Alter von 22, 25, 26 und 30 Jahren (eritreisch) das Lokal offenbar betreten wollen, was der Inhaber auf Grund vorliegender Hausverbote ablehnte. In der Folge verhielten sich die Männer zunehmend aggressiv und rissen schließlich zahlreiche Pflanzen im näheren Umfeld aus dem Boden. Eingesetzte Polizeibeamte stellten die Tatverdächtigen vor Ort fest. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sie erhielten einen Platzverweis. (fr)

