Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung

Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 19 und 21 Jahren (deutsch) in der Mairichstraße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schubste der 19-Jährige den 21-Jährigen, woraufhin dieser zu Fall kam und sich Schürfwunden an Arm und Bein zuzog. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen und Abläufen dauern an. (fr)

