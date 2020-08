Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Motorrad gestürzt

-Wartburgkreis (ots)

Ein 67 Jahre alter Mann stürzte am frühen Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad in einem Kreisverkehr auf der B7. Der Motorradfahrer befuhr die B7 gegen 14.00 Uhr von Eisenach kommend in Richtung Lengröden, als er in einem Kreisverkehr offenbar auf Grund nasser Fahrbahn ins Rutschen kam und stürzte. Der Mann blieb unverletzt. Das Kraftrad verlor an der Unfallstelle Öl, das durch die freiwillige Feuerwehr gebunden wurde. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell