Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

-Ilmenau (ots)

Am späten Sonntagabend versuchte eine unbekannte weibliche Person in ein Einfamilienhaus an der Ehrenbergstraße einzubrechen. Die Frau konnte im Anschluss flüchten. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 23.00 Uhr, wie sich jemand an einem Fenster zu schaffen machte. Daraufhin ging er nach draußen und ergriff die Unbekannte, die jedoch in einem Moment der Ablenkung flüchten konnte. Täterbeschreibung: Die Frau im Alter zwischen 25 und 35 Jahren sei von kleiner, dürrer Gestalt und hell gekleidet gewesen. Ihr Gesicht sei hager, ihre dunklen Haare waren zum Zopf gebunden. Wir bitten Zeugen, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0177745/2020) zu melden. (fr)

